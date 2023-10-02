Губернатор Подмосковья поручил главам внимательно относиться к отдаленным уголкам муниципалитетов

Уделять максимальное внимание не только крупным городам муниципалитетов, но и отдаленным и небольшим населенным пунктам поручил главам округов губернатор Московской области Андрей Воробьев во время традиционного совещания в понедельник.

В минувшие выходные Московская область отметила очередную дату с момента своего образования. И, как отметил, губернатор, это еще одни повод задуматься о том, кто и что сделал для развития Подмосковья и насколько реализованные планы заметны для жителей.

«Я очень надеюсь, что каждый, кто участвует сегодня в нашем совещании, понимает, насколько важно в дальнейшем не терять темп и решать те проблемы, которые окружают нас и наших жителей. В этой связи я обращаю внимание глав на важность посещения не только центров своих городов, но и других не менее важных населенных пунктов», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он обратил внимание на то, что все службы гораздо лучше работают даже в самых отдаленных территориях муниципалитетов, если глава округа лично контролирует это процесс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.