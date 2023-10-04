Благоустройство Советской площади продолжается в Дмитрове. Как отметили в Министерстве благоустройства Подмосковья, работы выполнены более чем на 50%.

На территории объекта обустроят велосипедные и прогулочные дорожки и зоны для спокойного отдыха. Здесь оборудуют освещение и видеонаблюдение, а также проведут озеленение.

Сейчас на площади обновляют покрытие, обустраивают основание фонтана и готовят территорию к установке постамента под памятник.

«Мы надеемся, что благоустройство этой территории способствует развитию города и его превращению в туристический и культурный центр Подмосковья», - отметил глава министерства Михаил Хайкин.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.