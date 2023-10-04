Губернатор Подмосковья проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проехал по улице Туполева в Раменском, на участке которой провели реконструкцию в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Важную дорогу сделали, жители довольны. И решения грамотные. Продолжаем возле Илюшинских проходных расширять узкие места, чтобы сообщение между Жуковским и Раменским было беспрепятственным, и люди могли там спокойно передвигаться, ездить. Когда-то это была одна из самых страшных дорог по причине того, что стояла намертво. Сейчас ничего не стоит», — сказал губернатор.

Реконструкцию улицы Туполева, которая является связующим звеном между Жуковским и Раменским, вели пять лет, ее расширили с двух до четырех-шести полос. Под площадью Громова также построили туннель, здесь сделали пять надземных пешеходных переходов с пандусами, к концу года в них установят лифты.

Дорога стала продолжением подъездного пути от трассы М-5 «Урал» к Жуковскому, который построили в 2016 году. После реконструкции время проезда по улице Туполева сократилось до 10 минут, до Новорязанского шоссе теперь можно добраться всего за 15-20 минут. Это позволило улучшить дорожную ситуацию для более чем 400 тысяч жителей.

«Сейчас дорогу расширили до 2 полос в каждую сторону, и пробки пропали. Я работаю в Октябрьском, до этого в пути проводил 1,5-2 часа, а сейчас добираюсь за 20 минут», — рассказал местный житель Дмитрий Данилов.

В ноябре в округе также решат еще одну проблему с затором на Илюшинских проходных, где рабочие ведут строительство локальных очистных сооружений, линий связи и наружного освещения, а также обустройство пешеходных зон. Вскоре работы будут завершены.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.