Более 50 тротуаров построили в Подмосковье по нацпроекту в этом году

Пять десятков тротуаров, общая протяженность которых превышает шестьдесят километров, построили в двадцати восьми муниципалитетах Подмосковья по нацпроекту в текущем году. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Лидером по объему проведенных работ стала Коломна, где построили девять с половиной километров тротуаров. За ней следуют Дмитров и Орехово-Зуево, где возвели по шесть километров.

По словам зампреда областного правительства — главы Минтранса региона Алексея Гержика, построенные тротуары — с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой.

В общей сложности в Подмосковье с 2019 года построили свыше шестисот километров тротуаров.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что в области с января отремонтировали дорожные участки протяженностью более двух тысяч километров.