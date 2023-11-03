Губернатор Воробьев: почти две тысячи километров дорог отремонтировали в Подмосковье с начала года

С начала этого года в Московской области отремонтировали более 1,5 тысячи километров дорог, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В этом сезоне все работы проходили с применением новой асфальтобетонной смеси, что позволит продлить межремонтные сроки и улучшить качество дорожного покрытия.

«В Подмосковье мы активно развиваем транспортную инфраструктуру, каждый год открываем новые дорожные объекты, а также реализуем большую программу ремонта», — отметил губернатор.

По его словам, ремонт затронул как региональные, так и муниципальные дороги. Он проходил в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Мы стараемся прислушиваться к мнению жителей, поэтому программа формируется с учетом поступающих пожеланий. Только в этом году по результатам голосования на портале «Добродел» обновили около 400 километров на более чем 300 дорогах. Причем это не только городские дороги, но также те, что ведут к небольшим населенным пунктам, деревням или СНТ», — добавил Воробьев.

Отметим, что отдельное внимание в Подмосковье уделяется ремонту высокоинтенсивных трасс и дорог, которые ведут к социально значимым местам.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.