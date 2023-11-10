Более ста искусственных неровностей установили на дорогах Подмосковья с начала года

Свыше ста искусственных неровностей установили на 88 региональных дорогах Подмосковья с начала года. Работы провели в 27 муниципалитетах в рамках нацпроекта, сообщили в Минтрансе области.

«Участки для установки определяются, исходя из анализа аварийности, также учитываются пожелания жителей области», - отметил зампред областного правительства — глава Минтранса региона Алексей Гержик.

По его словам, установка «лежачих полицейских» помогает сократить число аварий на дорогах и повысить безопасность за счет принудительного снижения скорости.

Искусственные неровности в этом году установили в Кашире, Чехове, Подольске, Ногинске, Серпухове, Луховицах, Талдоме и других муниципальных образованиях.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что в области с начала года отремонтировали около двух тысяч километров дорог.