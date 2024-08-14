Десять светофоров отремонтировали в восьми округах Подмосковья

Десять светофоров отремонтировали в восьми округах региона, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В порядок привели объекты в Балашихе, Лобне, Электроуглях, Мытищах, Фрязино, Истре, Щелково, Пушкино.

Так, в Лобне отремонтировали сразу два светофора на Заречной и Ленина, столько же — в Мытищах: на Волковском шоссе и Большой Рупасовской улице. В Щелково и Ивантеевке привели в порядок вызывные кнопки пешеходных светофоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в декабре откроется движение по первому участку трассы ЮЛА — в Ленинском городском округе.