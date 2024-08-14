Андрей Воробьев: движение по первому участку трассы ЮЛА откроется уже в декабре

Движение по первому участку трассы ЮЛА откроется на год раньше запланированного — уже в декабре. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Ленинский городской округ.

В муниципалитете введут первые 16,2 километра трассы. Это обеспечит удобный выезд с Варшавского и Расторгуевского шоссе на М-2 «Крым» в направлении МКАД и Юго-Восточной хорды.

«Дорога очень важная. Ленинский городской округ развивается активно, к ней примыкает большое количество жилых комплексов. Нам необходимо также убрать транзит с федеральных трасс, сделать более эффективную логистику — сегодня это имеет огромное значение. ЮЛА снимет большое количество вопросов», - отметил Воробьев.

В рамках визита губернатор проверил ход строительства моста через Москву-реку, который свяжет Ленинский округ с Лыткарино. Ввести его планируется в декабре. В результате время в пути сократится с полутора-двух часов до всего десяти минут.

Протяженность моста составляет 600 метров, на нем обустроят по три полосы движения в обе стороны. Также возведут 130-метровый русловой пролет, который позволит проходить под мостом судам и баржам.

Всего на дороге ЮЛА предусмотрено 63 искусственных сооружения, в том числе 27 путепроводов, десять мостов, пять пешеходных переходов и два экодука для животных. Наибольшее число объектов — 30 — сосредоточено в Ленинском округе.

«Большое значение в стройке всегда имеет перенос сетей. Нам идут навстречу и «Россети», и «Газпром» старается найти гибкие решения, чтобы предоставить плацдарм для дорожного строительства», - отметил губернатор.

В рамках строительства дороги планируется перекладка шести километров газо- и нефтепроводов, а также четырех участков высоковольтных линий электропередачи. Всего на трассе порядка 290 коммуникаций, практически половину из них уже переустроили.

Завершить строительство дороги планируется до конца следующего года. Сейчас объект готов на треть. На площадке трудятся две с половиной тысячи рабочих и задействовано 700 единиц техники.