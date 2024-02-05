Десять тысяч километров дорог очистили от снега сегодня в Подмосковье
Фото: [Минтранс МО]
Около десяти тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье сегодня, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В уборке дорожных участков задействованы свыше 1,2 тысячи единиц спецтехники. На дорогах трудятся более двух с половиной тысяч рабочих. Помимо уборки снега специалисты проводят обработку дорог реагентами.
Сначала в порядок приводят опасные участки — это мосты, путепроводы, съезды и крутые повороты.
В области в круглосуточном режиме ведется мониторинг дорожной ситуации и погодных условий. Сегодня на дорогах вероятна гололедица. Автовладельцев просят не превышать скорость и избегать резких маневров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что обход Малых Вязем планируется открыть уже в конце года.