Андрей Воробьев: обход Малых Вязем откроется уже в конце года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по строительству обхода Малых Вязем в Одинцово. Возведение объекта началось в 2022 году и будет завершено до конца года.

«Здесь очень много светофоров, железная дорога, где в час пик с интервалом в 2-3, максимум 5 минут проходят поезда, что делает пересечение ж/д путей невозможным. Нашим президентом было поддержано решение, Правительством РФ выделены деньги, и сегодня мы на объекте, который должен быть сдан в конце декабря 2024 года», - сообщил губернатор.

Он отметил, что на строительство выделено около 11 миллиардов рублей. Согласно проекту, на работы предусмотрено четыре года, однако их завершат раньше срока. Степень готовности объекта составляет 30%. Здесь трудятся около 300 человек. В состав объекта войдет три путепровода. Также построят тоннель в районе примыкания в северной части ЦКАД и мост через Большую Вяземку. Протяженность четырехполосной развязки составит четыре километра.

«За счет перераспределения транспортных потоков разгрузится местная улично-дорожная сеть, повысится безопасность движения, а сообщение между городами Московской области станет еще более доступным», - отметил зампред правления ГК «Автодор» Константин Макиев.

Губернатор отметил важность партнерства и выразил благодарность федеральной компании.

«Совместная работа позволяет нам в максимально сжатые сроки обеспечить реализацию такого важного, долгожданного инфраструктурного проекта», - подчеркнул он.

Сам ЦКАД строили с 2014 года. Из 336 километров дороги около 300 километров пролегает через 13 муниципалитетов Подмосковья. Вблизи трассы открыто полсотни транспортно-логистических центров. Благодаря ЦКАД время в пути между крупными городами сократилось более чем вдвое. Также дорога позволила вывести с МКАД и ряда городов грузовики. Сейчас расстояние между развязками на севере и северо-востоке достигает 50 километров, поэтому в рамках второго этапа построят еще шесть.

«Мы также запланировали строительство развязки на ЦКАД с Фряновским шоссе, что позволит большому количеству автомобилей, транзитному грузу выйти из населенных пунктов и разгрузить их. И вторая важная развязка — на Дмитровском шоссе. Здесь тоже решение принято. И в 2025-2026 годах эти работы должны быть начаты и максимально быстро завершены», - рассказал Воробьев.

Ранее губернатор сообщил, что в области в этом году закупят более тысячи новых автобусов.