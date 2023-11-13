Детскую игровую зону благоустроили в поселке Восход

Детскую игровую площадку благоустроили в поселке Восход в рамках реализации программы по замене оборудования подобных комплексов во дворах и на общественных территориях.

Как рассказали в Минблагоустройства области, площадь игровой зоны составляет сто квадратных метров. Здесь были установлены новый игровой комплекс и качели, скамейки и урны. Площадка покрыта специальным ударопоглощающим резиновым материалом и огорожена забором.

В текущем году в рамках указанной программы работы по обновлению оборудования провели на четырех с половиной сотнях игровых площадок. Реализация проекта продолжится и в 2024 году.

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