Андрей Воробьев: все женские консультации в Подмосковье модернизируют до конца года

В Московской области сейчас работает семьдесят четыре женские консультации, все они будут обновлены до конца года в рамках проекта «Наша женская консультация», сообщил глава региона Андрей Воробьев. Его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Андрей Воробьев напомнил, что проект «Наша женская консультация» был запущен в целях повышения качества профильной медицинской помощи. Помимо обновления внешнего вида зданий и интерьеров также внедряется единый стандарт работы женских консультации.

Каждая жительница Подмосковья, которая встает на учет по беременности, получает индивидуальное сопровождение. За ней закрепляется личный помощник, который напоминает о визитах в консультацию, записывает будущую маму к врачу и на скрининг.

«Все, что связано с материнством и детством, у нас в регионе очень востребовано. Каждый год в Московской области появляется на свет более семидесяти тысяч детей, за восемь месяцев (этого года. — прим. ред.) родилось 48,8 тысячи малышей — больше, чем за аналогичный период прошлого года», — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что подмосковный проект «Наша женская консультация» получил высокую оценку на парламентских слушаниях в Совфеде, посвященным действующим региональным программам, направленным на рост рождаемости в России.