Девятнадцать региональных дорог отремонтировали в Истре по нацпроекту

Пятьдесят семь километров покрытия обновили на региональных дорогах Истры в этом сезоне в рамках нацпроекта. Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в порядок привели девятнадцать дорожных участков.

Одним из наиболее протяженных участков стала дорога от ЦКАД до Павловской Слободы, где обновили более семнадцати километров покрытия. В черте Истры работы провели на Советской и Первомайской улицах. В Дедовске отремонтировали Клубную улицу.

Помимо этого, в Истре в этом сезоне провели ремонт на тридцати девяти муниципальных дорогах. Для полного выполнения плана осталось отремонтировать всего один участок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации транспортных проектов в регионе.