Дорожные ограждения восстановили в четырех муниципалитетах Подмосковья

Так, ограждения восстановили на Олимпийском проспекте и в районе деревни Терпигорьево в Мытищах, на двадцать седьмом километре Каширского шоссе в Видном в Ленинском округе, на Дзержинском шоссе в Котельниках и на Первомайской улице Высоковска в Клину.

Как напомнили в министерстве, установка ограждений очень важна для обеспечения безопасности дорожного движения — они разграничивают проезжую часть с пешеходной.

В Подмосковье в ежедневном режиме ведется мониторинг состояния дорог. Все ремонтные работы держат на контроле с помощью системы СКПДИ.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе с начала года отремонтировали две тысячи километров дорог.