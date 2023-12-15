Дорожные знаки восстановили в пяти муниципалитетах Подмосковья

Дорожные знаки восстановили на региональных дорогах в пяти муниципалитетах Подмосковья — Жуковском, Химках, Орехово-Зуево, Егорьевске и Истре. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В частности, были восстановлены знаки запрета и приоритета на улице Фрунзе, Шереметьевском шоссе, у деревни Зворково, в деревне Селиваниха и в Павловской Слободе.

Как пояснили в министерстве, поврежденные дорожные знаки могут стать причиной ДТП и аварийной ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей отказаться от поездок на личном транспорте в связи с обильным снегопадом.