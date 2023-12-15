Губернатор Подмосковья призвал отказаться от поездок на личном транспорте из-за циклона «Ваня»

Мощный циклон «Ваня», который накрыл Подмосковье, останется в регионе до конца недели, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Из-за непогоды губернатор призвал жителей региона отказаться сегодня от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. Если же такой возможности нет, подчеркнул Андрей Воробьев, то автомобилистам нужно быть предельно аккуратными за рулем.

«С шести часов утра 1,3 тысячи единиц снегоуборочной техники и более 1,1 тысячи дорожных рабочих сметают сугробы с улиц нашей области. За ночь мы обработали и очистили тринадцать тысяч километров дорог», — сказал губернатор.

Андрей Воробьев отметил, что у дорожников в эти дни большая нагрузка. В субботу во дворах Подмосковья будут задействованы снегоуборочные роторы. В воскресенье у специалистов также рабочий день. Уже сформированы небольшие бригады для уборки проездов и парковок.

Губернатор призвал жителей Подмосковья с пониманием относиться к просьбам коммунальщиков при необходимости передвинуть машину, чтобы было проще убирать дворы от снега.

Ранее сообщалось, что в Московской области за сутки выпала треть декабрьской нормы осадков.