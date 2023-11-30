Два новых тротуара построили в Балашихе по нацпроекту

Два новых тротуара протяженностью более километра построили в Балашихе в рамках нацпроекта. Об этом рассказали в подмосковном Минтрансе.

Тротуары появились в деревне Черное и селе Новый Милет. Протяженность первого превышает восемьсот метров. Он расположен на Носовихинском шоссе, которое связывает населенный пункт с микрорайоном Купавна.

Второй тротуар в селе Новый Милет обустроили на Полтевском шоссе, которое связывает населенный пункт с деревней Полтево. Протяженность тротуара составляет около трехсот метров.

В ходе строительства тротуаров рабочие восстановили кромку проезжей части и обустроили бордюрный камень. Также тротуары оборудовали тактильной плиткой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.