Губернатор Андрей Воробьев: Стартовал основной этап реконструкции Каширского шоссе

Глава Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском городском округе дорожники приступили к строительству развязки Каширского шоссе с Володаркой. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Отмечается, что дорожники приступили к работам на участке шоссе от 0 до 4,4 км. Ожидается, что реконструкция будет выполняться поэтапно, чтобы сохранить общую транспортную доступность высокоинтенсивной автодороги.

«В Подмосковье реализуется большая программа по капремонту и строительству дорожных объектов — от сельских дорог до оживленных магистралей. Отдельное спасибо федеральному правительству за поддержку по самым крупным и сложным проектам. На днях мы приступили к основному этапу реконструкции Каширского шоссе — строительству развязки с Володаркой. Специалисты уже устанавливают пробные сваи», — отметил Андрей Воробьев.

Он также подчеркнул, что до конца года планируется начать строительство разворотной эстакады между Каширкой и автодорогой А-105, а в дальнейшем приступят к работам по расширению дорожного полотна до 6-8 полос. Общая протяженность участка реконструкции — порядка 5 км.

В мае этого года в рамках реконструкции Каширского шоссе на 3 года раньше срока уже открыли съезд с Володарки на автодорогу А-105. Он улучшил дорожную ситуацию для жителей населенных пунктов Ленинского г. о. и позволил сократить время в пути до Москвы с часа до 20 минут.

«В планах полностью завершить строительство развязки и разворотной эстакады в 3 квартале 2024-го. Это позволит разгрузить близлежащие населенные пункты, в том числе деревни Петровское, Апаринки, Мисайлово и Орлово, села Остров и Молоково, а также строящиеся микрорайоны. Таким образом, обеспечим перемены более чем для 300 тыс. человек», — добавил губернатор.

Известно, что Московская область направила на реконструкцию шоссе более шестнадцати миллиардов рублей, из которых порядка семи миллиардов в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов выделило Правительство РФ.