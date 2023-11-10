Двадцать две пешеходные зоны планируется преобразить в Подмосковье в 2024 году

Двадцать две пешеходные зоны планируется обновить в подмосковных муниципалитетах в следующем году. Об этом рассказали в Минблагоустройства региона.

Работы проведут в более чем десяти городских округах, в том числе в Дубне, Протвино, Дмитрове, Воскресенске, Сергиевом Посаде.

К примеру, в Дубне обновят пешеходную зону протяженностью более километра по Центральной улице, а в Дмитрове — почти восемь с половиной гектаров территории Советской площади.

В Сергиевом Посаде будет благоустроен пешеходный маршрут «Дружба поколений», протяженность которого составит 1,3 километра. В Протвино будет обновлен Лесной бульвар на участке 700 метров.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев обсудил с жителями Лобни благоустройство в муниципалитете.