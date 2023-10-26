Губернатор Андрей Воробьев обсудил с жителями Лобни благоустройство округа

Глава Московской области Андрей Воробьев посетил открытую после благоустройства набережную озера Киово и одноименный парк в Лобне, где обсудил с жителями комплексное благоустройство округа. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Сегодня сдаем жителям очередной парк в Лобне. Столько легенд ходит про это место, жители его очень любят. По благоустройству округа у нас большие планы. В прошлом году сделали парк „Река времени“, в этом помимо „Киово“ обновили лесопарк, сквер ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и сквер в микрорайоне „Красная поляна“, — рассказал Андрей Воробьев.

А уже в следующем году планируется благоустроить Центральный парк. Также в планах сдать большую школу на 2200 мест, которая разгрузит действующие, и поликлинику». В ходе общения с губернатором мама троих детей, жительница Лобни попросила оборудовать в парке неподалеку от сцены раздевалку, где участники городских коллективов могли бы переодеваться перед выступлениями.