Игорь Сухин стал главой Богородского округа

Игорь Сухин был назначен на пост главы Богородского городского округа. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Подмосковья.

Сегодня в муниципалитете прошло заседание местного Совета депутатов, в ходе которого было принято соответствующее решение.

Согласно закону, глава муниципалитета избирается из числа представленных кандидатов и руководит администрацией городского округа.

Ранее сообщалось, что в Чехове врио главы стал Михаил Собакин. Его назначили на эту должность после ухода с поста Григория Артамонова. Тот будет руководить администрацией Подольска.