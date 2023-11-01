Игорь Сухин стал главой Богородского округа
Фото: [Валентина Филиппова]
Игорь Сухин был назначен на пост главы Богородского городского округа. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Подмосковья.
Сегодня в муниципалитете прошло заседание местного Совета депутатов, в ходе которого было принято соответствующее решение.
Согласно закону, глава муниципалитета избирается из числа представленных кандидатов и руководит администрацией городского округа.
Ранее сообщалось, что в Чехове врио главы стал Михаил Собакин. Его назначили на эту должность после ухода с поста Григория Артамонова. Тот будет руководить администрацией Подольска.