Михаила Собакина назначили временно исполняющим обязанности главы Чехова

Михаила Собакина назначили временно исполняющим обязанности главы городского округа Чехов. Об этом говорится в сообщении подмосковного Министерства территориальной политики.

Отмечается, что Собакин занимал должность первого заместителя главы администрации муниципального образования.

В четверг глава Чехова Григорий Артамонов досрочно покинул пост по собственному желанию. В пятницу стало известно, что он был назначен на должность врио главы Подольска.

Ранее сообщалось о смерти главы Подольска Дмитрия Жарикова. Трагедия произошла десятого октября.