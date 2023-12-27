Из Видного можно будет доехать до станции МЦД «Битца»

Из Видного можно будет доехать до станции Московского центрального диаметра «Битца». Как рассказали в областном Минтрансе, в муниципалитете изменится схема движения маршрута №1040.

Изменения начнут действовать с 30 декабря. На маршруте будет работать один автобус. Каждый день он будет выполнять двенадцать рейсов. Первый будет отправляться с остановки «МКГЗ» в 06:05, а последний — от станции МЦД «Битца» в 20:15.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе дали старт работам в рамках основного этапа реконструкции Каширского шоссе.