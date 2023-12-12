Каток с натуральным льдом заработал в парке Толстого в Химках

Каток с натуральным льдом заработал в парке имени Л. Н. Толстого в Химках, рассказали в Минблагоустройства региона. На территории также обустроены камеры хранения, раздевалка с обогревом, пункт проката инвентаря.

Каток открыт каждый день с десяти часов утра до десяти часов вечера. Один сеанс на катке длится час. С понедельника по четверг с десяти утра до часа дня можно покататься бесплатно.

В общей сложности этой зимой на территории региона откроют свыше 180 катков, в том числе тридцать больших катков с искусственным покрытием. В парках региона будет работать более ста кафе и почти семьдесят теплых зон.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев дал поручение о подготовке всех зон отдыха и другой соответствующей инфраструктуры к зимним праздникам.