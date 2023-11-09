Коломна, Дмитров и Орехово-Зуево стали лидерами по строительству тротуаров в Подмосковье

Три городских округа — Коломна, Дмитров и Орехово-Зуево — стали лидерами по объему строительства тротуаров на региональных дорогах в Подмосковье. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Так, в Коломне до конца года будет построено девять с половиной километров тротуаров. На данный момент рабочие возвели уже шесть с половиной километров.

В Дмитрове планируется построить около 6,2 километра тротуаров. Из них построили уже 5,6 километра. До конца года будет возведен еще один тротуар протяженностью около 600 метров.

В Орехово-Зуево полностью выполнили план на текущий год — более шести километров. Работы провели на улицах Гагарина и Пролетарской в черте города, а также на участке от Советской улицы в Давыдово до въезда в село Гора.

В общей сложности в этом году в Подмосковье в рамках нацпроекта на региональных дорогах планируется построить более 60 километров новых тротуаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области с начала года отремонтировали две тысячи километров дорог.