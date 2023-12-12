Лыжная трасса открылась в Павловской Слободе

Лыжная трасса открылась в лесопарке «Шишкин лес» в Павловской Слободе, сообщили в Минблагоустройства Подмосковья. В выходные здесь также заработает пункт проката инвентаря.

Помимо этого, на территории лесопарка обустроены детские и спортивные площадки, оборудовано освещение и видеонаблюдение.

В общей сложности в Подмосковье в лесопарках и парках работает пятьдесят две лыжные трассы. Протяженность тринадцати из них превышает пять километров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Серпухов осмотрел стадион «Спартак», где провели ремонтные работы. Объект откроется после реконструкции до конца года.