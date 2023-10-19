Монтаж каркаса остекления стартовал на пешеходном переходе на Речной улице в Красногорске

Монтаж каркаса остекления двух пролетных строений надземного пешеходного перехода на Речной улице стартовал в Красногорске, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы проводятся ночью, чтобы не мешать движению автомобилей. Когда они завершатся, рабочие возьмутся за остекление.

Открытие перехода позволит повысить пропускную способность участка Волоколамского шоссе за счет ликвидации на оживленном перекрестке наземного перехода. Кроме того, будет обеспечен доступ к железнодорожной платформе «Павшино» на МЦД-2.

Завершение строительных работ запланировано на четвертый квартал текущего года.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о реализации транспортных объектов в регионе.