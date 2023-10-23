Монтаж пролетного строения пешеходного перехода завершился на Лобненском шоссе
Фото: [Минтранс МО]
Монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода завершился на Лобненском шоссе, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Объект расположен вблизи второго Северного проезда.
В настоящее время на шоссе близятся к завершению работы по переустройству инженерных сетей и возведению ливневки. Полное окончание работ запланировано на второй квартал следующего года.
В конце прошлого года на шоссе завершилась реконструкция основного хода дороги. В ее рамках были обустроены четыре полосы движения транспорта.
Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал о реализации транспортных проектов в области.