На двух переездах Подмосковья ограничат движение автомобилей

На двух переездах в Подмосковье с 29 ноября ограничат движение автомобилей, сообщает областной Минтранс со ссылкой на МЖД. Речь идет о переездах в деревне Новосидориха на пересечении с Шатурским шоссе и в Лобне на Батарейной улице.

Первый из указанных переездов закроют с восьми часов утра до четырех часов дня среды. Движение на втором переезде будет осуществляться в реверсивном режиме по одной полосе. Период действия изменений — с полуночи до шести часов утра с 29 ноября по 2 декабря.

Автовладельцев призвали с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать поездку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по очистке дорог области от снега.