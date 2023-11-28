На двух переездах Подмосковья ограничат движение автомобилей
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На двух переездах в Подмосковье с 29 ноября ограничат движение автомобилей, сообщает областной Минтранс со ссылкой на МЖД. Речь идет о переездах в деревне Новосидориха на пересечении с Шатурским шоссе и в Лобне на Батарейной улице.
Первый из указанных переездов закроют с восьми часов утра до четырех часов дня среды. Движение на втором переезде будет осуществляться в реверсивном режиме по одной полосе. Период действия изменений — с полуночи до шести часов утра с 29 ноября по 2 декабря.
Автовладельцев призвали с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать поездку.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по очистке дорог области от снега.