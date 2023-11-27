Губернатор Подмосковья: работы по очистке дорог региона от снега не останавливаются ни на минуту

Работы по очистке дорог от снега в Московской области не останавливаются ни на минуту, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он уточнил, что Подмосковье накрыл самый мощный за последние сорок лет снегопад. Минувшей ночью улицы расчищали почти три тысячи человек и более двух тысяч единиц техники.

Самая сложная ситуация по очистке дорог сейчас наблюдается в четырех округах — Можайске, Лобне, Подольске и Ленинском, указал губернатор. Он подчеркнул, что в данные муниципалитеты перебрасываются дополнительные силы.

Глава Московской области также поблагодарил всех, кто дежурил на дорогах региона всю ночь и продолжает работать сейчас.

Ранее министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик сообщил, что сейчас в работах по очистке и обработке дорог задействованы 1,5 тысячи человек и 670 единиц техники.