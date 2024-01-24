Неработающее освещение восстановили на региональных дорогах Подмосковья, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели специалисты Мосавтодора в шести муниципалитетах — Ступино, Кашире, Дмитрове, Подольске, Чехове и Истре.

Так, в Ступино отремонтировали освещение на улице Горького, в Кашире — на Каширском проспекте, в Дмитрове — на Рогачевском шоссе, в Климовске — на улице Победы, в Дедовске — на путепроводе через железную дорогу, в Чехове — на Старосимферопольском шоссе,

Как напомнили в министерстве, неработающее освещение может стать причиной возникновения аварий. К примеру, в условиях плохой видимости высок риск выезда на полосу встречного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ЮЛА и Пироговская хорда будут готовы к концу текущего года.