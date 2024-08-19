Николай Прилуцкий стал главой Шатуры

Николай Прилуцкий был избран главой городского округа Шатура. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

В сообщении ведомства говорится, что соответствующее решение было принято в понедельник по итогам заседания муниципального Совета депутатов.

Ранее Прилуцкий занимал должность первого заместителя главы муниципалитета, а с 10 июля стал исполняющим обязанности главы городского округа.

Месяц назад о назначении Прилуцкого на должность и. о. руководителя Шатуры сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что в округе реализуется ряд важных мероприятий, которые связаны со сферами ЖКХ и благоустройства.