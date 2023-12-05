Новый маршрут до Снегиревской поликлиники начал работать в Истре, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Теперь более восьми тысяч жителей могут с комфортом добираться до медицинского учреждения.

Новый маршрут — №11К. Он следует от жилого комплекса «Новоснегиревский» до железнодорожной станции «Снегири» и далее до поликлиники.

На маршруте работает один автобус. Каждый день он выполняет тридцать рейсов. Первый отправляется в шесть часов утра от остановки жилого комплекса, а последний — в 21:30 от станции «Снегири».

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