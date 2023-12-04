Новый тротуар построили по нацпроекту в Ленинском округе

Новый тротуар построили по нацпроекту в поселке Развилка Ленинского округа, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Он появился на участке от улицы Газовиков до Проектируемого проезда №5539.

Протяженность нового тротуара превышает пять километров. Рабочие также восстановили кромку проезжей части, обустроили бордюрный камень и оборудовали тротуар тактильной плиткой.

Теперь жителям населенного пункта будет проще дойти до Каширского шоссе и автобусных остановок, Юго-Восточного лесопарка, а также образовательных учреждений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в области активно ведется работа по очистке дорог от снега.