Обочины укрепили вдоль региональных дорог в пяти округах Подмосковья

Работы по укреплению обочин вдоль региональных дорог провели в пяти муниципалитетах Подмосковья. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Так, обочины привели в порядок на улице Горького в Лобне, на Серпуховском шоссе в Протвино, в деревне Кузнецы и селе Заозерье Павловского Посада, в селе Алабушево и деревне Белавино Солнечногорска, а также возле деревни Маришкино в Воскресенске.

Состояние дорожных участков в Подмосковье проверяют в ежедневном режиме. Особое внимание уделяется состоянию обочин и тротуаров, а также объектам, которые связаны с обеспечением безопасности движения.

Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье с января текущего года было отремонтировано почти две тысячи километров дорог.