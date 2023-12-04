Около 340 мероприятий по ликвидации пробок на дорогах реализовали в Подмосковье за год

В Подмосковье с начала года реализовали 338 мероприятий по оптимизации движения на дорогах, сообщили в областном Минтрансе. Положительный эффект отмечается уже в 207 локациях.

Минимизировать число дорожных заторов удается благодаря перенастройке и модернизации светофоров, переразметке перекрестков, расширению проезжей части. Работы со светофорными объектами продолжатся до конца года.

В число наиболее эффективных мероприятий вошло устройство кругового движения на пересечении улиц 7 Ноября и Первомайской в Лосино-Петровском, а также перенастройка светофоров на участке.

Также в топе — устройство кругового движения на пересечении Тураевского шоссе, улиц Парковой и Сафоново в Лыткарино; реорганизация движения на Новом шоссе и обустройство поворота на Энергетическую улицу с двух полос шоссе в Долгопрудном; перераспределение автобусных маршрутов у станции метро «Котельники»; переразметка на пересечениях улицы Октябрьской Революции с проспектом Кирова и с улицей Непобедимого в Коломне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.