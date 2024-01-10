Почти 1,4 тысячи жилых объектов поставили на кадастровый учет в Подмосковье за год

Почти 1,4 тысячи жилых объектов поставили на кадастровый учет в Подмосковье в 2023 году. В их число вошли четыре сотни многоквартирных домов, а также почти тысяча таунхаусов.

Как рассказали в Министерстве жилполитики региона, больше всего многоквартирных домов по итогам прошлого года ввели в Ленинском округе, Красногорске, Люберцах и Одинцово — 64, 50, 46 и 33 соответственно.

В ведомстве напомнили, что постановка здания на кадастровый учет позволяет жителям зарегистрировать право собственности, прописаться в квартире, прикрепиться к поликлинике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что цифровизация процессов получения обращений жителей и реакции на них должна стать нормой для региона.