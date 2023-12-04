Почти 16 тысяч километров дорог очистили от снега за ночь в Подмосковье

Более 15,7 тысячи километров дорог очистили от снега и обработали реагентами за ночь в Подмосковье, сообщили в областном Минтрансе. Работы в муниципалитетах продолжаются.

«Для работы в вечернее и ночное время в связи с продолжительным снегопадом было организовано дежурство свыше полутора тысяч дорожных рабочих и более 1,1 тысячи единиц специальной техники», - рассказал зампред областного правительства — глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, сейчас на дорожных участках работают более 1,4 тысячи единиц спецтехники, в круглосуточном режиме ведется мониторинг за состояние дорог и погодными условиями.

За ночь в Подмосковье образовался снежный покров высотой до десяти сантиметров. В течение дня ожидается небольшой снег.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в области на очистку дорог от снега направлено огромные усилия.