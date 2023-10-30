Подготовка дорожной техники к зиме завершается в Подмосковье, сообщили в областном Минтрансе. Расчищать дороги и обеспечивать безопасное движение в этом сезоне будут три с половиной тысячи машин, в том числе 470 комбинированных.

В регионе подготовили к зиме почти полтора миллиона тонн противогололедных материалов, проверили готовность 142 производственных баз, закупили новую спецтехнику в парк «Мосавтодора» — 138 комбинированных дорожных машин.

Этой зимой в Подмосковье будет организовано около трехсот площадок для складирования снега.

Окончательный переход на зимнее содержание дорог будет осуществлен в начале ноября.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев поручил тщательно следить за уборкой дорог в осенне-зимний период.