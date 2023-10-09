Андрей Воробьев поручил тщательно следить за уборкой дорог Подмосковья в осенне-зимний период
Фото: [Антон Чернов/Подмосковье сегодня]
Непогода постепенно вступает в силу. Тщательно подготовиться к уборке дорог поручил профильным ведомствам во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Дороги — это важное направление, за которое Алексей Дмитриевич (Гержик — Прим. ред.) вы отвечаете. И реагенты, и песчаная смесь, и исправность техники как на муниципальном, так и на уровне Мосавтодора, должны отвечать всем необходимым требованиям», — отметил глава региона.
Он подчеркнул, что особое внимание в осенне-зимний период стоит обращать на циклоны. А также продолжать контролировать уборку дорог в цифровом формате.
«Новые микрорайоны, которые у на и в Люберцах, и в Химках, и в Ленинском округе, и в Красногорске, в Мытищах также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — резюмировал губернатор.
Ранее Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.