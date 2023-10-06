Покрытие на двух региональных дорогах заменили в Дзержинском

Более трех километров покрытия обновили на двух региональных дорогах Дзержинского в рамках нацпроекта. О ходе работ рассказали в областном Минтрансе.

Так, два с половиной километра покрытия заменили на участке Дзержинского шоссе от улицы Энергетиков до поворота на Заводской тупик. Также работы провели на улице Овиновка.

Указанные дороги расположены в черте города. По ним можно проехать к культурным, социальным объектам. Участками ежедневно пользуются свыше шести тысяч автомобилистов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев проверил ход работ по возведению нового путепровода возле станции «Быково» в Раменском.