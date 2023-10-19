Покрытие на семи региональных дорогах обновили в Рузе по нацпроекту

Покрытие на семи региональных дорогах обновили в Рузе в рамках нацпроекта, сообщили в Минтрансе Подмосковья. В общей сложности, специалисты отремонтировали 58 километров покрытия.

Самым протяженным участком ремонта стала дорога от Социалистической улицы в Рузе до улицы Майора Алексеева в Колюбакино. Здесь отремонтировали свыше 29 километров покрытия. По дороге можно проехать не только к Рузе, но и к трассам А-108 и ЦКАД.

В рамках текущего сезона в городском округе также планировалось отремонтировать десять муниципальных дорог. Сейчас завершаются работы на последней из них.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие крупные транспортные проекты реализуются в регионе.