Проект из Дмитрова стал победителем всероссийского конкурса лучших муниципальных практик

Подмосковный Дмитров вошел в число победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Об этом говорится в сообщении Министерства благоустройства Московской области.

Так, проект «Габовская народная лыжня» был отмечен на федеральном этапе конкурса и был признан лучшим в номинации «Градостроительная политика и ЖКХ».

Дмитрову вручили диплом Правительства России в рамках сессии «Индекс качества городской среды» на выставке «Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области зимой открыто более 180 катков и около 160 лыжных трасс.