Работу четырех светофоров скорректировали в Подмосковье

Работу еще четырех светофоров в трех муниципалитетах скорректировали в Подмосковье, сообщили в Минтрансе региона. Объекты перенастроили в Ступино, Подольске и Щелково.

Так, модернизировали работу двух светофоров на Каширском шоссе недалеко от пересечения с трассой А-108, на пересечении Фряновского шоссе и Окружного проезда, на пересечении проспектов Ленина и Революционного в указанных городских округах.

Как напомнили в министерстве, перенастройка светофорных объектов помогает бороться с заторами на дорогах. Помимо модернизации работы светофоров проводится реорганизация движения и переразметка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе ремонтных работ на дорогах области.