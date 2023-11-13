Работу четырех светофоров скорректировали в Подмосковье
Фото: [Минтранс МО]
Работу еще четырех светофоров в трех муниципалитетах скорректировали в Подмосковье, сообщили в Минтрансе региона. Объекты перенастроили в Ступино, Подольске и Щелково.
Так, модернизировали работу двух светофоров на Каширском шоссе недалеко от пересечения с трассой А-108, на пересечении Фряновского шоссе и Окружного проезда, на пересечении проспектов Ленина и Революционного в указанных городских округах.
Как напомнили в министерстве, перенастройка светофорных объектов помогает бороться с заторами на дорогах. Помимо модернизации работы светофоров проводится реорганизация движения и переразметка.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о ходе ремонтных работ на дорогах области.