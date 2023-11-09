Работу еще семи светофоров модернизировали в Подмосковье

Работу еще семи светофоров модернизировали за неделю в Подмосковье, сообщили в Минтрансе региона. Объекты перенастроили в рамках проекта по ликвидации пробок.

Три светофора модернизировали в Красногорске на дороге «Глухово – Николо-Урюпино». К примеру, на пересечении с Архангельской улицей был установлен новый светофор, а на пересечении с Заповедной улицей была установлена бело-лунная секция.

Еще один светофор перенастроили в Лобне на улице Горки Киовские. Здесь также установили бело-лунную секцию.

Помимо этого, светофоры модернизировали в квартале Клязьма в Химках, а также в Мытищах на пересечении Центральной улицы с Фабричным проездом и на Совхозной улице.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в Подмосковье в этом году.