Ремонт пешеходного моста на станции «Одинцово» планируется завершить до конца года

Ремонт пешеходного моста на железнодорожной станции «Одинцово» планируется завершить до конца года, передает РИАМО. На время проведения работ движение на объекте не перекрывают.

Мост уже давно нуждался в ремонте — здесь были разрушены ступени, из лестницы местами торчала арматура. Сейчас на объекте выкладывают новое гранитное покрытие, красят металлические конструкции.

В рамках ремонта не планируется оборудование моста эскалаторами и лифтами. Как пояснили в РЖД, это объясняется тем, что существующие инженерные конструкции этого не предусматривают.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу транспортной развязки на Дмитровском шоссе.