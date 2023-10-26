Губернатор Подмосковья проверил работу развязки на Дмитровском шоссе

Протяженность новой развязки составляет два километра, включая 120-метровый путепровод, здесь предусмотрены пять съездов. Она обеспечит прямой выезд на Северный обход Лобни со стороны Москвы и в направлении Дмитрова.

«Жители благодарят вас за эту развязку, по которой мы сейчас тоже проехали. Остался финальный отрезок Северного обхода — знаю, что вы планируете его завершить в ноябре 2024 года. Хочу вам тоже сказать спасибо, вы делаете важную работу. У нас долгое время Лобня находилась в таком плену — и Лобненское шоссе было узкое, и этой дороги еще не существовало. Невозможно было ни выехать, ни заехать в город, люди тратили очень много времени», — сказал губернатор.

Появление новой развязки позволит жителям доезжать до Москвы за 15 минут вместо 30-45 минут, а в Дмитров — за 30 минут вместо 1,5 часа. Кроме того, в районе развязки Дмитровское шоссе было расширено до 6-10 полос.

«Мы больше не стоим на переезде, где можно было потратить, когда 20 минут, а когда и целый час. Теперь едем напрямую через Северный обход в сторону Лобни, депо, Красной поляны. Очень удобно», — поделился впечатлениями местный житель Антон Панибратченко.

Сейчас ведется реализация третьего этапа строительства Северного обхода. В ходе него в 2024 году появится одноуровневой кольцевой транспортной развязки на Рогачевке. Кроме того, строители проведут реконструкцию Рогачевского и Краснополянского шоссе, а также возведут направленный съезд в сторону ул. Гагарина и соединительный участок Северного обхода между Рогачевским шоссе и автодорогой на Луговую.

Кольцевая развязка соединит западные и южные микрорайоны Лобни с Дмитровкой, разгрузит Краснополянское шоссе, улучшит выход на Рогачевское шоссе. Помимо этого, в 2024 году планируется завершение строительствв направленного съезда в сторону ул. Гагарина.

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