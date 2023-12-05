Роман Хожаинов стал главой Черноголовки, сообщили в Министерстве территориальной политики Подмосковья. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании муниципального совета депутатов.

В ведомстве напомнили, что, согласно закону, главу муниципалитета избирают муниципальные депутаты из числа представленных кандидатов. Избранный глава руководит муниципальной администрацией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых кадровых назначениях в регионе. Он сообщил, что Владислав Мурашов теперь является зампредом областного правительства — главой Минсельхозпрода региона, а Кирилл Карасев стал главой ГУРБ Подмосковья в ранге министра.