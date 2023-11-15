Самые популярные губернаторские карусели по итогам прошлой недели назвали в Подмосковье. Как рассказали в Минблагоустройства региона, лидером стала карусель в Детском сквере в Домодедово. Ее посетили 1,8 тысячи человек.

В Топ-3 также вошли карусель в городском парке Одинцово и карусель в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. Их посетили 1,1 тысячи и девятьсот человек соответственно.

На территории области насчитывается восемь губернаторских каруселей. Это классические карусели с кружащимися фигурками лошадей и сказочных животных. Первые из них установили в 2018 году, остальные — в 2021-м.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству лесопарков в регионе.