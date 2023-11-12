Губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарковых зон в Подмосковье

«Раньше там можно было отдохнуть только «дикарем», как принято говорить. Сейчас – это освещенные, обеспеченные камерами безопасности дорожки. И прежде, чем парк новый строить или модернизировать, мы проводим активное голосование или обсуждение, что именно надо, в какой части парка установить детскую площадку, а где сделать спортивное ядро?», — подчеркнул Воробьев.