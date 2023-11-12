Губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарковых зон в Подмосковье
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Глава Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о благоустройстве лесопарковых зон в Подмосковье, а также отметил, что парк в Одинцово пользуется особой популярностью у гостей и жителей региона.
«Профессиональные спортсмены и те, кто может позволить себе регулярные, большие нагрузки приезжают в парк имени Героя России Ларисы Лазутиной. Там сообщество, которое регулярно посещая парк, все время говорит: дайте больше парковок», — рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Так, в следующем году планируется открыть сразу десять новых зон отдыха в различных лесных массивах Подмосковья.
«Раньше там можно было отдохнуть только «дикарем», как принято говорить. Сейчас – это освещенные, обеспеченные камерами безопасности дорожки. И прежде, чем парк новый строить или модернизировать, мы проводим активное голосование или обсуждение, что именно надо, в какой части парка установить детскую площадку, а где сделать спортивное ядро?», — подчеркнул Воробьев.
Известно, что за последние пять лет число благоустроенных парков выросло в Подмосковье почти в двое, а количество посетителей увеличилось в шесть раз.